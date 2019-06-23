После 12 дней пребывания в коме умер член партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александр Комарницкий из Винницы, которого ранее избили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого", - сообщили в Винницкой областной организации партии. В "Гражданской позиции" требуют жесткого и неотвратимого наказания причастных к данному инциденту полицейских, а также увольнения руководства областной Нацполиции.

"Жесткое и неотвратимое наказание убийцы в полицейских погонах! ГБР уже выдвинуло ему подозрение и посадило под домашний арест. От министра МВД Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области!", - заявил Гриценко.

Александр Комарницкий. Фото: gp.org.ua

Ранее Гриценко назвал партии, с которыми пойдет на выборы в Раду. Он также прокомментировал отмену назначения "креативного мерзавца" Горковенко в Нацсовет.

Также стало известно, кто идет в Верховную Раду по округам.