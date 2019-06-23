В центре французской столицы вспыхнул пожар, в котором погибли три человека. Об этом пишет новостное англоязычное онлайн-издание The Local.

Очаг возгорания возник около 5 утра в многоквартирном семиэтажном доме на улице Немур в 11 округе Парижа. На место почти сразу прибыли пожарные. Отряд из 200 человек боролся с огнем почти 4 часа. В итоге пожар удалось взять под контроль.

Сгоревшее здание после тушения. Фото: franceinfo

Пожар унес жизни трех людей. Одна женщина погибла, выпрыгнув из окна дома. Тела еще двух жертв огня были найдены в их квартирах. Также сообщается о 28 пострадавших, среди которых есть сотрудник пожарной службы. Люди отравились угарным газом.

Что стало причиной происшествия, пока не ясно. Известно только, что поначалу огонь охватил расположенные на нижнем этаже ресторан и хамам. Затем пламя быстро распространилось вверх. По словам пожарных, планировка дома и ремонтные работы на его фасаде существенно усложнили операцию тушения.

Напомним, что 15 апреля в Париже горел собор Нотр-Дам.

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