В воскресенье, 23 июня, в Праге началась масштабная антиправительственная акция протеста - крупнейшая за несколько десятилетий. Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля и требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщает Радио Прага.

В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска. На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие - плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Prag's getting ready for the anti #Babiš demonstration. People from all over the country join in, some carry signs with the name of their distant villages. pic.twitter.com/ISD7FPvOJe