На встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет вопрос Украины и вопрос освобождения украинских пленных моряков. Такое убеждение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече - прим. ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно" , - заявил Климкин.

"Украина там точно будет присутствовать, и освобождение пленных украинских моряков там тоже будет присутствовать", - добавил он.

Напомним, в интервью "5 каналу" Павел Климкин анонсировал новое давление на Россию, если Кремль до 25 июня не отпустит украинских моряков.

Также мы писали, что лидеры ЕС на своем саммите вновь призывали Россию отпустить украинских моряков.