Сегодня, 23 июня, в Стамбуле проходят повторные выборы мэра, на которых лидирует кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Он набирает 53,6% по итогам обработки 94% бюллетеней. Об этом сообщает агентство Аnadolu.

Кандидат от правящей партии Турции - Справедливости и развития (ПСР) - Бинали Йылдырым в эфире NTV поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула. Он сообщил, что выборы в Стамбуле – показатель успеха демократии страны.

"На данный момент мой соперник Экрем Имамоглу лидирует на выборах. Поздравляю его. Желаю успехов. Мы готовы помочь Экрему Имамоглу во всех начинаниях во благо жителей Стамбула", - сказал кандидат от правящей партии Турции. Йылдырым выразил надежду на то, что итоги муниципальных выборов внесут вклад в развитие Стамбула.

Кандидатами на пост главы муниципалитета Стамбула были зарегистрированы: от Партии справедливости и развития - Бинали Йылдырым, от Союза наций в составе Республиканской народной партии и İYİ Parti - Экрем Имамоглу, от Партии благоденствия - Недждет Гекчинар и от партии Vatan (Родина) - Мустафа Илькер Юджель.

В Стамбуле с 08:00 до 17:00 были открыты 31 124 избирательных участка. На выборах могли проголосовать 10 560 963 избирателя.

Напомним, решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула кандидату от Республиканской народной партии Турции Экрему Имамоглу и постановил провести перевыборы.

Как сообщала "Страна", Эрдоган объявил о победе правящей партии на выборах в органы местного самоуправления Турции.

Также мы рассказывали, что на муниципальных выборах в Турции открыли огонь после драки на участке для голосования.