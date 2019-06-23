Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать экс-нардепа от Партии Регионов Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах. О соответствующем решении в ЦИК сообщили 23 июня по итогам заседания комиссии.

"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении. О причинах отказа не сообщается.

Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, бывший депутат от Партии Регионов и экс-глава администрации президента Андрей Клюев намеревался баллотироваться в Раду по округу №46 с центром в Бахмуте (Артемовске) Донецкой областин.

Не подавать лично документы ему позволила "Либерально-демократическая партия", от которой он и баллотируется.

Примечательно, что Клюев с 2014 года живет за границей, но оказалось, что у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины. Последняя официальная отметка на границе датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что он как раз вернулся из-за границы.

В целом, сегодня ЦИК зарегистрировала еще шесть сотен депутатов по мажоритарке и одномандатным округам.