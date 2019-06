В США на ежегодном конкурсе выбрали "самую уродливую собаку в мире" - победителем стал пес по кличке Scamp The Tramp "Негодяй-бродяга". Об этом сообщает The New York Times.

Сам конкурс прошел в городке Петалума в американском штате Калифорния. Конкурсантами стали бывшие дворняги, которых природа обделила красотой. По словам хозяйки "самой уродливой собаки в мире", она нашла Scamp The Tramp в одном из приютов Лос-Анджелеса. До этого животное подобрали на улице и спасли от гибели.

Фото: nypost/twitter

Фото: twitter.com/ABC7

Отметим, что конкурс прошел уже в 31 раз. Вместе с Scamp The Tramp за звание "самой уродливой собаки в мире" боролись еще 18 питомцев. В прошлом году победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа. Его хозяйка получила денежный приз в размере 1,5 тыс долларов. При этом отличительной особенностью Жа-Жа является особо длинный язык.

Как сообщала "Страна", в 2017 году самой уродливой в мире собакой стал мастиф неаполитано по кличке Марта.