Актер Роберт Де Ниро, а также Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в "Матрице", и писатель Стивен Кинг снялись в ролике, обвиняющем правительство России во вмешательстве в американские выборы, а президента США Дональда Трампа - в сговоре с Москвой. Видео опубликовал портал NowThis.

На видео представители шоу-бизнеса по очереди рассказывают о "тайной операции", которую Москва затеяла, чтобы помочь Трампу стать президентом. Знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В финале герои ролика требуют привлечь главу Белого дома к ответственности.

Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается. В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, София Буш, а также режиссер и продюсер Роберт Райнер.

Ранее спецпрокурор Мюллер занимался вмешательством России в выборы в США, однако он ушел в отставку.

После этого демократы требуют начать процедуру импичмента для Трампа.

Напомним также, что экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн дал показания против людей Трампа и суд распорядился рассекретить часть доклада Мюллера.