Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в одномандартных округах, выдвинутых политическими партиями на внеочередных выборах.

Как сообщает отдел связей со СМИ Секретариата Комиссии, 23 кандидата по мажоритарным округам были выдвинуты Аграрной партией Украины, 15 - партией "Удар" Виталия Кличко, 3 - партией "Наш Край", 5 - "Партией Шария", по 1 - партиями "Гражданская позиция" и "Цыганской партией Украины".

Итого, ЦИК зарегистрировал в воскресенье, 23 июня, 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.

Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 206 - партии "Батькивщина" и 224 - партии "Оппозиционный блок".

Также ЦИК приняла решение считать исключенным из списка кандидатов партии "Оппозиционный блок" в общегосударственном округе Владимира Пилипенко, находившегося в списке под №10.

Таким образом по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Ранее "Страна" информировала, что ЦИК обжаловала решение суда о допуске Онищенко к выборам в парламент.

Также мы писали, что вчера, 22 июня, ЦИК добавила больше трех сотен кандидатов в депутаты Верховной Рады.