Комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем обсуждает с другими странами возможность создать новый арбитражный суд вне Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Welt.

Переговоры на этот счет ведутся с Канадой. Согласно существующему проекту, урегулированием торгового спора займутся три человека, которых генеральный директор ВТО отберет из числа бывших членов Апелляционного органа организации. В конечном счете, отмечает издание, это может перерасти в новую "мини-ВТО" без участия США.

Вашингтон препятствует назначению новых арбитров в Апелляционный орган ВТО. В настоящее время палата состоит из трех судей вместо семи. С конца года в ней больше не будет кворума - в декабре 2019 года два члена уйдут в отставку. В настоящий момент в ВТО рассматривается спор между Россией и США. Москва требует от Вашингтона снизить введенные пошлины на сталь и алюминий. В ответ на действия США российская сторона подняла пошлины на ряд американских товаров, чтобы компенсировать потери.

Как сообщала "Страна", в России сообщили, что Украина отказалась подавать апелляцию на решение ВТО.

Ранее лидеры Евросоюза призвали Россию отпустить украинских моряков.

Напомним, в Минэкономразвитии посоветовали не подавать Украине апелляцию в ВТО о транзитном споре с РФ.