28-летний шоумен и телеведущий Александр Скичко сообщил, что идет в политику. Он будет баллотироваться по мажоритарке от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом Скичко написал в своем Instagram.

"Сегодня были опубликованы списки мажоритарщиков от партии "Слуга народа". И теперь я могу официально сказать, что я иду в политику. Я иду представлять свою родную Черкасскую область", - заявил Скичко 22 июня. "И хочу сразу ответить на вопрос, который у вас возникает: почему, зачем и какая вообще у меня мотивация. Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, надоело ездить по разбитым дорогам, а главное - мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, как они обсуждают, в какую страну лучше поехать зарабатывать, потому что в Украине жить невозможно ", - пояснил Александр.

"... Я верю в нашего президента. Я верю в партию "Слуга народа". Я верю в то, что вы нас поддержите", - также заявил Скичко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 22 Июн 2019 в 9:49 PDT

Напомним, Скичко - украинский ведущий, пародист и артист.

11 и 13 мая 2017 года Александр Скичко вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко был ведущим песенного конкурса Евровидение-2017.Он женат на генеральном менеджере киевского гранд-отеля Fairmont Елизавете Юрушевой. Родом из г. Черкассы.

Скичко с супругой Елизаветой Фото: instagram.com/aleksandrskichko

А недавно коллега Скичко Сергей Притула тоже заявил о решении уйти в политику с партией Святослава Вакарчука.

Также мы писали, что актер "Квартала 95" по прозвищу Юзик идет на выборы от Слуги народа в Кривом Роге. Также от "Слуги народа" избирается коллега Зеленского, комедийный актер Роман Грищук. О планах попробовать себя в роли нардепа Грищук заявил 21 июня.