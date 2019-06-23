В северном индийском штате Раджастхан погибло как минимум 14 человек, 24 пострадали в результате внезапно налетевшей бури и ливня. В результате непогоды на людей во время массового мероприятия рухнул шатер. Об этом сообщил журнал India Today.

Пострадавших доставили в больницы. Главный министр Раджастхана Ашок Джелот выразил соболезнования в своем Twitter, а также рассказал, что спасательная операция еще ведется. "Дано указание провести расследование этого инцидента, обеспечить раненым лечение и оказать всю возможную помощь семьям пострадавших", - говорится в сообщении.

Пару дней назад в Индии произошла еще одна трагедия, которая унесла 43 жизни. В штате Химачал-Прадеш автобус со школьниками и студентами сорвался в ущелье.

Фото: twitter.com/aadi_dev

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