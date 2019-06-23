ЦИК обжаловала решение апелляционного административного суда Киева, который накануне обязал Комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Комиссии напомнили, что решением суда было удовлетворено административный иск Онищенка к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко А. Р., выдвинутого "Социалистической партией Украины", в одномандатном избирательном округе № 93 на внеочередных парламентских выборах.

"ЦИК не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - заявили в Комиссии.

Кроме того, члены Центризбиркома считают, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

"Поэтому, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, причиной для отказа в регистрации стало то, что Онищенко не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что испанский суд отказал Украине в экстрадиции матери беглого нардепа Онищенко.