Погода в Украине в понедельник, 24 июня, будет дождливой в большинстве регионов. Осадки не ожидаются в части южных и восточных областей, а также в Волынской области. Температура воздуха будет в пределах 15-22° ночью и 25-34° днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 24 июня синоптики прогнозируют днем дождь, ночь пройдет без осадков. Столбики термометров ночью покажут 19-21°, днем - 30-32°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Во Львове в течение следующих суток ожидается дождь. Ночью температура воздуха опустится до 15-17°, днем поднимется до 26-28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Одессе синоптики ночью осадков не обещают, днем дождь. Ночью термометры покажут 20-22°, днем - 30-32°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Днепре метеорологи днем и ночью прогнозируют дожди. Ночью температура составит 19-21°, днем - 31 -33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Харькове осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем - 32-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье днем и ночью ожидается дождь. Ночью термометры покажут 16-18°, днем - 27-29°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киев 23 июня будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Как сообщала "Страна", 23 июня по всей Украине сохранится жаркая погода, но пройдут и первые дожди.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последнюю неделю июня.