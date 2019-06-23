В воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства КиевПрайд 2019, цель которого помочь преодолеть дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ-сообщества. Он продлился около 40 минут и прошел по закрученному маршруту и был снят на видео с 20-метровой высоты.

Всего на парад вышло более 8 000 человек.Отмечается, что меры безопасности для исключения стычек и провокаций были беспрецедентными: по маршруту прохода парада расставили железные заборы, за которые также не попали попасть пешеходы. А самих участников охраняли правоохранители на лошадях. Результатом этого стало то, что во время данного мероприятия не было задержано ни одного человека.

Увидеть снизу, что происходило на марше, было сложно, но марш был хорошо виден сверху. С высоты это смотрится красиво.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ.