В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 млн гривен. "В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", - сообщил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети. "Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчатся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать", - написано на призывных плакатах тех, кто перекрыл дороги.

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Также на шахте "Южнодонбасская №1" остановлена ​​добыча угля. "Горняки второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская №1" присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало "Госуглепостач". Независимый профсоюз горняков Украины пытается своими силами прорвать информационную блокаду. Сейчас в средствах массовой информации умалчивается правдивая информация о проблемах шахтеров, созданные чиновниками и "смотрящими".

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Как сообщала "Страна", в Угледаре шахтеры также проводят тихий голодный бунт. Долги по зарплатам для шахтеров давно перевалили за десятки миллионов.

Также мы подробно анализировали, поможет ли СНБО Зеленского решить проблемы горняков и когда шахтерам "Львовугля" вернут долги по зарплате.