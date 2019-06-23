Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на авторов школьных учебников по истории Украины оказывают давление, требуя называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом".



"Вчера одном из моих коллег, автору Новейшей Истории Украины — учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства — позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "Русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать, и мой учебник уже получил гриф Министерства образования", ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется", — сообщила министр в интервью телеканалу "Эспрессо".

В то же время она не уточнила, от кого именно поступил звонок.



Гриневич добавила, что "пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику".

Ранее "Страна" рассказывала, как Гриневич не пустили в школу во Львове, где она была учительницей.

Еще напомним, что министр образования Гриневич за год заработала почти 1 млн грн.