Петиция за ужесточение наказания и химическую кастрацию педофилов в Украине, размещенная на сайте Верховной Рады, набрала необходимое количество голосов. Это значит, что теперь ее должен рассмотреть парламент. Подписи начали собирать 27 мая 2019 года. Общее количество подписей составило 28 080 при необходимых 25 000. Сбор подписей продолжится до 27 августа.

В тексте отмечается, что два года назад разработали законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия. Он до сих пор проходит доработку. В законе есть три новации:

введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей,

усиление ответственности за такие преступления

химическая кастрация злоумышленников.

Что касается последнего пункта, такие действия добровольного характера предусмотрены в отношении двух категорий преступников: 1) Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2) Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия. Отметим, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. В петиции также говорится о том, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.

Автором петиции является юрист-криминалист Анна Маляр, также в ее написании принял участие заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Анна в своем видеообращении поделилась, что при написании инициативы столкнулась с жесткой критикой защитников прав педофилов и насильников. По этой причине по законопроекту требовалась дополнительная работа.

Отметим, что петиция набрала огромное количество голосов после резонансного убийства 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве под суд отдадут педофила, которого поймали возле кафе взрослые.

Также стало известно, как в столице приговорили к 15 годам тюрьмы педофила, который насиловал брата и сестру.

Ранее в метро Киева педофил обнажился перед 12-летней девочкой.