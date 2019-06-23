18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед в финале Европейских игр в Минске одолела россиянку Ирину Долгову. Об этом информирует Трибуна.

В первом поединке в весе до 48 кг Белодед выиграла у двукратной чемпионки Европы, бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2011 Евы Черновицки из Венгрии.

Так, в 1/4 финала Белодед победила француженку Мелани Клеман, которая весной этого года в финале Гран-При в Тбилиси побеждала украинку. В полуфинале Дарья победила сербку Николич Милице.

В финале Белодед одолела россиянку Ирину Долгову. Дарья победила со счетом 1:0, заработав бал за ваза-ари уже на старте схватки.

Ранее "Страна" сообщала, что в октябре прошлого года Дарья Белодед завоевала золото молодежного чемпионата мира по дзюдо.

Также мы рассказывали, как дзюдоист из Днепра завоевал первую награду для Украины на юношеских Олимпийских играх.