Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж выходит замуж. Ее сообщает избранником стал 41-летний Кеннет Петти, который отсидел за изнасилование и убийство. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Известно, что влюбленные начали встречаться еще зимой 2018 года. О планировании узаконить отношения 36-летняя Ники рассказала на шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1. Она поделилась, что пара уже получила лицензию на брак и готова провести церемонию бракосочетания Также артистка призналась, что давно мечтала о свадьбе, а их с Петти отношения - это то счастье, к которому она стремилась.

Стоит отметить, что Кеннет Петти был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в 2002 году, однако он был досрочно освобожден после семи лет в тюрьме. В 1995 году его обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Тогда Кеннета приговорили к лишению свободы от 18 до 54 месяцев.

Фото: instagram.com/nickiminaj

Ранее Ники Минаж заявила, что у нее романтические отношения с рэпером Эминемом. Сам же рэпер неожиданно для всех выпустил второй за последние два года альбом.

Также мы сообщали, что Эминем ищет вторую половинку в стрип-барах и гей-клубах.