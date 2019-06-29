В субботу, 29 июня, начал прохождение пролива Дарданеллы в Черном море американский ракетный эсминец USS Carney, передает "Интерфакс".

Сообщается, что корабль, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

"Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019", сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Отметим, что в ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями – эсминцем Carney, который прежде уже неоднократно заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей – USNS Yuma. Он уже зашел в Черное море.

Фото: Эсминец USS Carney

Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, что США срочно отправили в Оманский залив ракетный эсминец.

Также в посольстве США объяснили, зачем эсминец "Росс" вошел в Черное море перед выборами.