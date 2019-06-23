В Днепре в парке имени Лазаря Глобы в одной из кабинок на колесе обозрения провалилось дно. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, передает "Днепроград".

По их словам, на колесе находились люди, когда произошло ЧП. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Также отмечается, что после инцидента аттракцион простоял на месте около получаса, после чего продолжил свою работу.

Кроме этого, на фото можно заметить, что в одной кабинке нет и нижней, и верхней части, еще одна рядом - также без верхней части. Несмотря на это, аттракцион работает, билеты на него продают. Но очевидцы отмечают, что в аварийные кабинки людей не пускают.

Фото: dniprograd.org

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одесской область на аттракционе погиб мужчина.

Он выпал из аттракциона прямо на глазах у троих детей.