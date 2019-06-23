В Тбилиси в больницах остаются еще 28 человек, которые пострадали в ходе столкновений 20-21 июня. Об этом сообщает "Грузия онлайн".

В Министерстве здравоохранения добавили, что состояние двоих пациентов остается стабильно тяжелым. Среди пострадавших два полицейских и три журналиста.

Отметим, что в ходе событий 20-21 июня всего пострадали 250 человек. У многих из них отмечались повреждения в области головы. Ранения, в основном, были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Грузии обвинила Москву в протестах в стране.

Также грузинская оппозиция озвучила три главных требования к властям страны.

Напомним, что российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию.