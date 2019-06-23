Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар хочет вернуться в испанскую Барселону. Об этом пишет Sports.

"Успокойтесь, я вернусь", - написал бразильский игрок своим друзьям из клуба.

Отмечается, что Неймар поддерживает отношения с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. У них есть общий чат в мессенджере.

Напомним, что Неймар играл за испанскую команду с 2013 по 2017 годы. В августе 2017 года Неймар перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен за 222 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом в мире. Во Франции Неймар выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок Лиги и был признан игроком года чемпионата Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар заявил президенту ПСЖ, что хочет покинуть клуб.

Также мы сообщали, что ПСЖ может продать звездного Неймара.

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