Климатические активисты, одетые в белые бумажные комбинезоны, прорвали полицейский кордон и штурмовали рудник по добыче бурого угля Garzweiler в западной Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Активисты протестуют против добычи угля и требуют принятия мер против изменения климата. На видео можно увидеть, как десятки демонстрантов кричат ​​и хлопают, когда полиция приказывает им оставаться на месте.

Фото: twitter.com/saulocorona

At least 50 arrests have just been made at the golden finger inside the #Garzweiler mine. Still many people remaining, determined to stay the night in the mine, despite intense heat and heavy police presence. Red, green and silver blockades are also still going! #endegelaende pic.twitter.com/Qo2AXr4yoO