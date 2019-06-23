Японские ученые заявили, что разгадали секрет гигантских рисунков на земле в пустыне Наска (Перу). Об этом пишет издание EurekAlert.

Японские ученые музея университета Хоккайдо и университета Ямагата изучили 16 геоглифов. В ходе работы исследователей было выявлено, что некоторые изображения напоминают несколько видов перуанских птиц.

Кроме того, выяснилось, что изображение, которое раньше принимали за колибри, на самом деле является дроздом-отшельником.

Ученые сделали вывод, что создателей геоглифов экзотические птицы привлекли тем, что они не были распространены в этом регионе страны. Изображенные на других частях рисунков птицы, которых не удалось определить, могли обитать в Перу в прошлом.

Фото: EurekAlert

Напомним, что ученые сняли на видео гигантского кальмара в Мексиканском заливе.

Также американские ученые из NASA обнаружили признаки жизни на Марсе.