В Киеве новый пешеходно-велосипедный мост облюбовали не только туристы, но и экстремалы. Так, на днях в социальной сети Instagram появились фото, как девушка сделала шпагат на перилах стеклянного моста на высоте 22 метра.

Экстремалку зовут Тамара Ворощенко. Она профессиональная танцовщица и хореограф, победитель и участник различных батлов и фестивалей в категориях twerk и heels, как сольно так и командой. "Любуюсь красотой. А вы?", - подписала опубликованные снимки киевлянка.

Необычные фото пользователи соцсети восприняли по-разному: "Круто", "Дай несколько советов о растяжке", "очень круто". Такими восторженными комментариями забрасывают девушку в соцсети.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост, которым соединили парки Крещатый и Владимирскую горку, торжественно открыли вечером 25 мая. Тогда еще мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром задорно попрыгали на стеклянных частях моста.

Спустя месяц, 17 июня, пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Журналист Влад Антонов нашел автомобиль нарушителя и опубликовал соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Ранее "Страна" уже излагала все подробности скандала с авто на пешеходном мосту в Киеве.