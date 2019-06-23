Сотрудник полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 000 гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает "Громадське".

"20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 000 гривен.

Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель на "скорой" сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.