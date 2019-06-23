Конфликт Ирана и США может иметь непредсказуемые последствия для региона. Об этом заявил командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской республики генерал-майор Голямали Рашид, передает "Интерфакс".

Военный отметил, что любой военный конфликт поставит под удар американскую армию. "Если случится война, ее масштабы и продолжительность будут непредсказуемыми", - сообщил Рашид.

Он отметил, что "администрация Трампа должна ответственно отнестись к защите жизней американских солдат".

Ранее "Страна" сообщала, что В США сообщили, когда введут новые санкции против Ирана.

Также Трамп заявил, что не отменял авиаудар по Ирану, а лишь отложил налет.

Напомним, что Трамп поблагодарил за мудрость Иран, который сбил только беспилотник, а не самолет с людьми.