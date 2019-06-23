У бывшего боксера-профессионала и депутат Госдумы России Николая Валуева обнаружили опухоль мозга.

Он сообщил, что уже перенес две операции, передает российский телеканал ТВЦ.

"Все, что у вас творится с головным мозгом, очень хрупкое и до сих пор не полностью изученное. Я это понимал. Я просто примеры знаю. Люди погибали с этим", - рассказал боксер-депутат.

Валуев отметил, что принял данное решение (оперироваться, - Прим. Ред.) моментально.

"Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение", - ответил на вопросы журналистов бывший спортсмен.

Депутат Госдумы добавил, что после операций ему приходится каждый месяц проходить терапию.

- А врачи предупреждали вас о рисках каких-то?

- Предупреждали. Но это не настолько... Я не знаю, как вам ответить. Мне приходилось это сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца.

В итоге, дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать.

- Болезнь побеждена?

- Нельзя так сказать. Мне приходится каждый месяц проходить терапию безусловно, - рассказал Валуев.

Напомним, ранее Валуев утверждал, что Украина может потерять Александра Усика, если украинцы не перестанут его "травить".

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