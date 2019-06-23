Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заммэра Сум Максима Галицкого, который считает, что членов ЛГБТ нужно отправлять в концлагеря.

Об этом под постом журналиста Евгения Кузьменко написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Один из заместителей мэра Сум накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook высказал свое видение этого события, в частности отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато уголовное производство", - сообщила она.

По словам Сарган, производство открыто по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Фото: Facebook

Напомним, что заммэра Сум призвал отправлять геев и лесбиянок в концлагеря.

Также в Киеве ЛГБТ парад завершился мирно, никого не задержали.