В понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге планируется принятие резолюции, которая не только откроет путь к одностороннему возвращению российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции Европейского Союза.

Об этом заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис, передает "Европейская правда".

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - заявил Зингерис.

Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессивную политику в отношении Украины.

Зингерис добавил, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме, а в Донецке и Луганске происходит незаконная "паспортизация", где российские паспорта выдаются по упрощенной процедуре.

"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС", - отметил депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему Россия должна вернуться и больше не покидать ПАСЕ.