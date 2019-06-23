Игрок донецкого Шахтера Даниил Игнатенко проведет следующий футбольный сезон в венгерском клубе Ференцварош. Об этом в Instagram сообщил агент игрока Александр Карпов.

22-летний футболист, который в последнее время находился в Мариупол, будет выступать за венгерский клуб на правах аренды.

"Данил Игнатенко следующий сезон проведёт в аренде в составе действующего чемпиона и самого титулованного клуба Венгрии ФК Ференцварош. Впереди квалификационные матчи Лиги чемпионов, борьба за очередной титул во внутреннем первенстве,а также работа под руководством Сергея Станиславовича Реброва. Уверен, что в новой команде Данил продолжит прогрессировать, а Ференцварош успешно выполнит поставленные перед клубом задачи", - написал Карпов.

Фото: Инстаграм

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