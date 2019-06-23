В воскресенье, 23 июня, под Киевом в городе Буча произошел масштабный пожар. Как говорится в сообщении на сайте Бучанского горсовета, загорелись складские помещения на улице Депутатской.

Сообщение о пожаре поступило утром, около 08:00. На фото видно, как густые клубы дыма поднимаются высоко в небо.

По состоянию на 12:00 спасатели все еще пытались справиться с огнем и локализовать пожар.

Позже стало известно, что спасателям удалось ликвидировать пожар.

На месте работало семь пожарных автомобилей. Предварительно, ЧП обошлось без пострадавших. Причина возгорания также устанавливается.

Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

Напомним, недавно в Днепропетровской области случился пожар, в результате которого пострадали 5 гектаров хвойного леса.

Еще мы рассказывали, что на эти выходные в Украине была объявила чрезвычайная пожарная опасность.