Заммэра Сум призвал отправлять геев и лесбиянок в концлагеря. Фото
Замглавы города Сумы Максим Галицкий считает, что участников ЛГБТ-марша необходимо отправлять в подобие нацистских концлагерей. Об этом пишет УНН.
В Facebook он опубликовал пост с фото узников нацистсками концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими розовыми треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин).
"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - подписал он снимок.
Позже Facebook удалил публикацию, что возмутило ее автора: "А как же "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ? Вопрос риторический".
В комментариях Галицкий уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды", приводя в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).
Фото: Скриншот
Напомним, что в Киеве завершился марш ЛГБТ, полиция объявила об эвакуации его участников.
Также в Киеве представители ООН прошли маршем в колонне ЛГБТ.