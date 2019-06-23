Замглавы города Сумы Максим Галицкий считает, что участников ЛГБТ-марша необходимо отправлять в подобие нацистских концлагерей. Об этом пишет УНН.

В Facebook он опубликовал пост с фото узников нацистсками концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими розовыми треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин).

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - подписал он снимок.

Позже Facebook удалил публикацию, что возмутило ее автора: "А как же "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ? Вопрос риторический".

В комментариях Галицкий уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды", приводя в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).

Фото: Скриншот

Напомним, что в Киеве завершился марш ЛГБТ, полиция объявила об эвакуации его участников.

Также в Киеве представители ООН прошли маршем в колонне ЛГБТ.