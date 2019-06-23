В аннексированном Крыму возле школы в кустах обнаружили крокодила
В аннексированном Симферополе возле школы жители обнаружили крокодила. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, хищника наши в траве на улице Тургенева возле школы №24. Крокодила обнаружил хозяин собаки, когда питомец начал лаять на что-то в кустах.
В то же время не сообщается, была ли рептилия живой, или нет.
Ранее мы рассказывали, что в селе под Черниговом нашли крокодила. Труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоял зловонный запах и не было возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез.
Еще мы рассказывали, как в Австралии поймали гигантского крокодила, за которым гонялись вот уже почти 10 лет.
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