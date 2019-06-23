В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области совершил аварийную посадку самолет Ан-2. После приземления воздушное судно загорелось, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - сообщили спасатели.



Отмечается, что в 11:00 возгорание самолета подразделением ГСЧС ликвидировано.

В результате инцидента получили незначительные травмы два члена экипажа, их госпитализировали.

Напомним, что в США разбился самолет с пассажирами, никто не выжил. Видео с места крушения.

Также в небе над Новой Зеландией столкнулись два самолета, оба пилота погибли.

Кроме того, появилось видео, как на авиашоу в Польше самолет вошел в "штопор" и рухнул в реку.