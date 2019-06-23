Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Тегеран не считать слабостью решение американского президента Дональда Трампа отменить в последний момент удары по Ирану.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость", - сказал Болтон.

Во время интервью с журналистам в воскресенье в Иерусалиме перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Болтон напомнил, что отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили БПЛА, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Также мы рассказывали, что Трамп отменил удар по Ирану из-за совета любимого телеведущего.