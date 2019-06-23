Советник Трампа призвал Иран не считать, что президент дал слабинку, отменив авиаудар
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Тегеран не считать слабостью решение американского президента Дональда Трампа отменить в последний момент удары по Ирану.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость", - сказал Болтон.
Во время интервью с журналистам в воскресенье в Иерусалиме перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Болтон напомнил, что отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились ранее на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.
При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили БПЛА, когда тот находился над иранскими территориальными водами.
Также мы рассказывали, что Трамп отменил удар по Ирану из-за совета любимого телеведущего.