В Киеве возобновили работу центральные станции метро после завершения Марша равенства. В коммунальном предприятии сообщили, что метрополитен работает в обычном режиме.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Хороших всем выходных!", - сказано в сообщении.

Напомним, в центре столицы уже завершился Марш равенства "КиевПрайд 2019". В этом году он состоялся под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба".

В полиции сообщили, что шествие прошло без особых правонарушений. Организаторы акции сообщают о 8 000 участниках Марша равенства, однако в полиции примерное количество оценили в 3 000 человек.

Фото: Facebook

Напомним, что на марше ЛГБТ прошли строем около 30 военных.

Также в Киеве представители ООН прошли маршем в колонне ЛГБТ.