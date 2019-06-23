В Эфиопии в ночь на 23 июня была подавлена попытка переворота. Об этом сообщил в эфире национального телевидения премьер-министр страны Абий Ахмед, передает "Интерфакс".

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице эфиопского региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

Кто именно может нести ответственность за попытку переворота, эфиопский премьер не уточнил.

СМИ со ссылкой на жителей Бахр-Дара сообщают о стрельбе, произошедшей в городе этой ночью. Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с функционированием Интернета.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Турции за участие в попытке госпереворота дали пожизненное 119 военным.

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