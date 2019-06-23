В Житомирской области из банкомата украли полмиллиона гривен
В Житомирской области ограбили банкомат, который был установлен в сельском совете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что ограбление произошло среди бела дня. Неустановленное лицо проникло в помещение сельсовета в селе Ярунь Новоград-Волынского района, где установлен банкомат. Грабитель забрал из банкомата кассеты с деньгами на сумму около 500 000 гривен.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.
Напомним, что в селе под Днепром неизвестные сожгли недавно установленный единственный банкомат. Фото.
Также в селе под Харьковом взорвали банкомат Ощадбанка и унесли все деньги. Фото.
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