В Житомирской области ограбили банкомат, который был установлен в сельском совете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что ограбление произошло среди бела дня. Неустановленное лицо проникло в помещение сельсовета в селе Ярунь Новоград-Волынского района, где установлен банкомат. Грабитель забрал из банкомата кассеты с деньгами на сумму около 500 000 гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Напомним, что в селе под Днепром неизвестные сожгли недавно установленный единственный банкомат. Фото.

Также в селе под Харьковом взорвали банкомат Ощадбанка и унесли все деньги. Фото.