Назначение нового руководителя полиции Киевской области на следующей неделе согласуют с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом во время итогового брифинга по обеспечению правопорядка во время Марша равенства в Киеве заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.

"О работе с личным составом: со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад, это будет на этой неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как главное управление Национальной полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из национальной полиции", - сказал Князев.

По его словам, руководство определяется с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском отделении полиции и вообще в полиции Киевской области.

"Видимо, анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевской области, назначение которого я на этой неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевской области", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Раде потребовали от Авакова, Князева и Трубы отчитаться о ходе расследования убийства ребенка полицейскими.

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