23 июня в Киеве прошел Марш равенства Киев Прайд за права ЛГБТ-сообщества в Украине. Уже традиционно мероприятие напоминало военную операцию, хотя и обошлось без пострадавших и задержанных во время шествия.

"Страна" поинтересовалась, что пишут о сегодняшнем марше в соцсетях его противники и сторонники.

"Плевок в лицо украинцев за бюджетные деньги"

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который ранее через Окружной админсуд Киева пытался добиться запрета на проведение шествия, сегодня присутствовал в рядах противников ЛГБТ в парке Шевченко. На своей странице в Facebook он назвал ЛГБТ-парад плевком в лицо обществу.

"В центре Киева прошло две акции: сборище содомитов и извращенцев под названием "Марш равенства", и "Всеукраинская молитвенная стража" в поддержку семьи и молодежи, куда пришло очень много верующих, принадлежащих к разным вероисповеданиям.

Накануне я обращался в суд с требованием запретить гей-парад в центре Киева, чтобы не тратить миллионы бюджетных средств. Ведь ради этого вывели около 10 000 правоохранителей: конных, спецназовцев, Нацгвардии, патрульной полиции, СБУ.

Марши извращенцев во время войны и экономической разрухи - это плевок в лицо украинцев. Согласно статистике, проведенной украинскими телеканалами, 90-92% украинцев выступают категорически против пропаганды ЛГБТ. Никого не интересует кто с кем спит - это их право. Но для украинцев не приемлема пропаганда извращений", - написал нардеп.

"Хотят дать урок христианам"

Глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский, который вместе с Мосийчуком был в парке Шевчпенко, написал, что задержание девяти человек, которых обвинили, в подготовке провокации с участием "снарядов" с фекалиями, это попытка дать урок христианам. Корчинский утверждает, что одного из задержанных избили.

"Глазачов Виталий, участник боевых действий с 25 бригады, был ранен. Ехал на христианскую акцию против гейпарада. Сильно избит при задержании. Находится в Голосеевском райуправлении. Задержаны еще девять. Им предъявляют какой-то бред. Хотят посадить надолго, чтобы дать урок христианам", - написал Корчинский.

ЛГБТ - в концлагеря?

Замглавы города Сумы Максим Галицкий заявил, что участников ЛГБТ-марша необходимо отправлять в подобие нацистских концлагерей. В Facebook он опубликовал пост с фото узников нацистсками концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими розовыми треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин).

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - подписал он снимок.

В комментариях Галицкий уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды". Позже Facebook удалил публикацию.

"Коррупция жить не мешает"

Блогер Сергей Наумович спросил, почему сегодня Корчинскому очень мешают жить представители ЛГБТ-сообщества, а мародеры и коррупционеры - не мешают.

"За 20 лет наблюдения за этим деятелем и его организацией, я так и не понял, по какому принципу он внезапно появляется и надолго куда-то пропадает... В одних случаях он со своими активистами пикетирует Банковую, в других — нет. Администрацию Президента времён Ющенко он штурмовал, а во время Януковича о нем ничего не было слышно вообще.

Однажды в 2004 году(осенью) он с жестким рукоприкладством прорвался в здание ЦВК (времён Кивалова), чтобы добиться права голосования граждан с украинскими паспортами... на территории т.н. Приднестровья. Внезапно озаботился правами новоиспечённых обладателей украинских паспортов. Бывает. Больше Братство к зданию ЦВК за 15 лет не приближалось, но через день после того случая был установлен забор вокруг Центральной избирательной комиссии. Охендовский Корчинского полностью устраивал, получается.

Также эти активисты пикетировали один телеканал. Внезапно его заблокировали, внезапно разблокировали. Оба события не имеют четких логических пояснений. Почему Братство больше не пикетирует телеканалы даже после покупки кумом путина третьего подряд, - неизвестно.

Недавно он пригрозил всех, кто собирался голосовать за Зеленского, перевоспитывать, переубеждать битой, утюгом и паяльником. К Бойко, к Мураеву, к Вилкулу и их избирателям столь жестких претензий из его уст я не слышал, а точнее - вообще никаких претензий не было зафиксировано.

Кроме того, нападения, убийства других активистов не привело к какой-либо активности Братства.

Вот и сегодня Корчинскому очень мешают жить представители ЛГБТ-сообщества. Примечательно, что мародеры и коррупционеры этому патриоту жить, очевидно, не мешают".

"Почему мы идём в ограждении, а люди, готовые бить других, спокойно ходят по улицам?"

Блогер Тома Черкасова задала вопрос, почему участники марша идут в ограждении, а люди, готовые бить других, спокойно ходят по улицам.

"Все утро меня мучал один вопрос. Мне и моим друзьям около 30, мы волонтерим, занимаемся благотворительностью, любим свою страну и стараемся делать ее лучше.

Почему тогда мы идём в ограждении, а люди, которые готовы бить других за то, что они хотят быть свободными, спокойно ходят по улицам?

Но каждый год мы становимся смелее.

Мои друзья сегодня пошли на Марш Рівності 2019 впервые, а я впервые надела одежду с символикой".

"Бессмысленность происходящего"

Журналист Юлиана Скибицкая написала, что, по большому счету, каждый год меняется только длина маршрута и количество участников, а отношение к правам ЛГБТ - нет.

"Щас будет непопулярное мнение, но.

С 2016 года марши равенства проходят плюс-минус одинаково. Очень много полиции, мирные сторонники традиционных ценностей, агрессивные сторонники традиционных ценностей, нацики. Все, что меняется – это длина маршрута и количество участников. В этом году их было очень много.

И в этом году я впервые подумала о бессмысленности происходящего. Мы бунтуем, да, но бунтуем в плотном кольце полицейских. И развития нет.

Я понимаю, что не все сразу. Но мне впервые показалось, что формат марша изжил себя.

А так-то права человека конечно прежде всего. Это не обсуждается", - написала журналист.

"Пока это лучшая фотография с Марша равенства. П.С. Смотрю, что в ленте от КиевПрайда у многих знатно подгорает. Штош, все они немного Мосийчук", - написал блогер Владимир Попов.

"Пока мир не готов признать, что люди имеют право на разность"

Психолог Светлана Ройз написала, что заботиться нужно не о том, что дети "заразятся" от прайда, а о том, чтоб их "психический иммунитет" был крепок. И что с раннего возраста его укрепляет близость, доверие, уважение взрослых и напоминание "я с тобой и за тобой, что бы ни происходило"

"К нам на выходных в гости должны были приехать близкие знакомые. Сказали, что не смогут, потому что идут на Прайд - поддержать друзей. А я во время разговора вспоминала, как опять напоминала студентам о хромосоме Xq28, и на каждом блоке возрастной психологии, когда мы касаемся темы игрушек "мальчиков и девочек" - для иногда волнующихся пап и мам я объясняю, что игрушки детей минимум до 7 лет могут быть одинаковы. И когда мальчик заботится о кукле, он вообще учится заботиться. А когда девочка играет в футбол или играет с мальчишками в гонки - она осваивает грань силы, которая поможет ей в будущей реализации.

Я спросила у своих знакомых - а зачем идёте на Прайд? - с друзьями, которым нужна поддержка. Но и для себя. Чтобы жить в стране, где можно быть собой

Мы начали говорить о безопасности. Я зашла на сайт, на котором описана техника безопасности во время марша.... и разревелась - возьмите с собой аптечку, предупредите тех, кто остался дома, о своих перемещениях, не дайте вас сбить с ног, если на вас нападают - зовите на помощь, просите вас не бить. Мне страшно и стыдно....

Проявится или не проявится Xq28 - это лотерея. Среди моих друзей и клиентов - много представителей ЛГБТ. И я знаю о их силе, и о их боли. Когда мне говорят о пропаганде - я могу ответить, что гомосексуализм, если это не генетика - может быть спровоцирован травматическим опытом. И если предположить, что есть мода (она, правда, есть) - важно помнить - что есть те, кто всегда может удержаться от моды, ведь не все, даже, пробуя алкоголь - становятся "зависимыми". Зависимости вырастают из НЕ сформированной здоровой привязанности (из ощущения одиночества, отсутствия близости...) а здоровая привязанность даёт уверенность в себе и устойчивость. И умение сказать - Нет. И если уж так важно "уберечь детей" - заботиться нужно не о том, что они "заразятся" от прайда или игрушки, а о том, чтоб их "психический иммунитет" был крепок - с раннего возраста его укрепляет наша близость, доверие, наше присутствие, наше уважение, наше состояние - я с тобой и За тобой, что бы ни происходило.

А ещё - наша поддержка. Особенно, пока внешний мир не готов признать, что люди имеют право на разность".