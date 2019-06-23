Утром в воскресенье, 23 июня, автомобиль врезался в здание горсовета в Харькове.

Как сообщает полиция области, инцидент случился около 07:50. Водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции.

В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в салоне не было.

К счастью, в это время у здания горсовета не было людей, поэтому никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале еЕдиного учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.





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