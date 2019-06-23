23 июня в Киеве прошел Марш равенства Киев Прайд в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. В целом, прошел спокойно, ни один человек не был задержан, хотя противники шествия предприняли попытку заблокировать дорогу. "Страна" вела онлайн с места события. Также мы собрали итоги мероприятия в этом году.

1. Марш равенства в Киеве прошел наиболее спокойно за все последние годы. Обошлось без пострадавших и задержанных во время шествия. Полиция, учла опыт прошлых лет, и подошла к ситуации более гибко. Точного маршрута не было. Во-первых, его не оглашали ради безопасности, чтобы радикалы не смогли устроить засаду по дороге, во-вторых, действовали по ситуации, и уводили людей по наиболее безопасному пути.

2. Колонну вели правоохранители - в громкоговорители огни командовали, куда следует идти. В итоге Марш шел по столице зигзагами. Колонна двигалась по улицам столицы около 40 минут и по более длинному маршруту. Для сравнения в прошлом году шли 20 минут, тогда из-за стычек были задержаны 58 радикалов, а противники шествия семь раз предпринимали попытки блокировать его.

3. Противники ЛГБТ, как обычно собрались, у парка Шевченко и в начале перекрыли дорогу у красного корпуса КНУ. Но полиция оттеснила наиболее активных, сделала заграждение между противоборствующими сторонами, а сам Марш увели в сторону, чтобы не идти напролом.

4. Среди выступающих против "радужного шествия" - были замечены нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук, который пытался через суд оспорить проведения Марша, лидер "Братства" Дмитий Корчинский, свободовец Руслан Кошулинский.

5. По итогу были задержаны 9 человек, но все за подготовку провокации накануне. На Парковой дороге задержали автобус, который вез 200 презервативов, заполненных фекалиями. Их планировали перебросить через заграждение полиции в колонну. Чтобы наполнить "снаряды" на Жуковом острове, по данным полиции, работала целая "лаборатория". Содержимое "бомбочек" добывали из биотуалетов.

6. Ни один человек во время проведения марша в этом году не задержан.

7. Но в целом ситуация повторила прошлые годы - Марш равенства провели словно военную операцию – с тотальным перекрытием улиц и стягиванием войск. Марш же фактически прошел "под конвоем", в плотном кольце сил МВД. Что, в общем-то, лучше любых заявлений говорит о реальном уровне толерантности в украинском обществе.

8. Накануне организаторы Марша прислали приглашение Владимиру Зеленскому. Его на шествии не было, а утром Администрация президента обнародовала сообщение, которое можно истолковать, таким образом, что президент не выразил поддержку ни одной из сторон - ни ЛГБТ-активистам, ни их противникам. В нем говорилось, что то среди граждан Украины не может быть привилегий или ограничений по разным признакам.