Российский продюсер Бари Алибасов устроил потасовку со своим врачом-диетологом. Конфликт попал на видео и опубликован в сети.

На кадрах ролика видно, как Алибасов пытается выпроводить диетолога из своего дома. У них происходит словесная перепалка на лестничной клетке в окружении журналистов и других жильцов подъезда. Шоумен несколько раз толкает медика.

Алибасов заявлял, что врач не оказывала ему необходимую помощь в период его восстановления после отравления чистящим средством, а также могла "пичкать" его наркотическими препаратами до пгоспиатлизации Алибасова в НИИ им. Склифосовского.

Диетолог в свою очередь вызывала полицию к дому Алибасова. По ее мнению, родственники продюсера насильно удерживали его в квартире.

Напомним, что появилось видео первого обращения Бари Алибасова после отравления.

Также жену Бари Алибасова срочно госпитализировали.