Украинский боксер Александ Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем поединка-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.

Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в своем релизе.

Ранее украинец отказался от всех титулов чемпиона в тяжелом весе и покинул дивизион.

Дебют Усика в супертяжелом весе должен состояться осенью против Карлоса Такама. В случае победы украинец станет претендентом на пояс WBO. Энди Руис после сенсационной победы над Энтони Джошуа завладел титулами WBO, WBA, IBF и IBO.

Реванш должен пройти до конца года, но официально стороны пока не договорились.

В последний раз Усик боксировал в ноябре, когда отправил в нокаут британца Тони Беллью. Сейчас 32-летний боксер восстанавливается после травмы бицепса.