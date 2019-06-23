Усик стал обязательным претендентом на титул WBO в супертяже и может провести бой с Джошуа или Руисом
Украинский боксер Александ Усик стал обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем поединка-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.
Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в своем релизе.
Ранее украинец отказался от всех титулов чемпиона в тяжелом весе и покинул дивизион.
Дебют Усика в супертяжелом весе должен состояться осенью против Карлоса Такама. В случае победы украинец станет претендентом на пояс WBO. Энди Руис после сенсационной победы над Энтони Джошуа завладел титулами WBO, WBA, IBF и IBO.
Реванш должен пройти до конца года, но официально стороны пока не договорились.
В последний раз Усик боксировал в ноябре, когда отправил в нокаут британца Тони Беллью. Сейчас 32-летний боксер восстанавливается после травмы бицепса.