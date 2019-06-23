ГСЧС предупреждает. На Киев, 23 июня, надвигаются гроза и шквалы, уровень угрозы - желтый
В воскресенье, 23 июня, на Киевскую область надвигается гроза, град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Ранее "Страна" сообщала, что погода в Украине 23 июня будет жаркой, но пройдут и редкие дожди. Карта.
Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последнюю неделю июня.
Еще синоптик сообщила, когда изматывающая жара покинет Украину и уйдет в Европу.
Напомним, что в последний рабочий день недели синоптики обещают украинцам температурный рекорд.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!