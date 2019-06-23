В воскресенье, 23 июня, в Киеве благополучно и без крупных инцидентов завершился ЛГБТ-парад.

Об этом после завершения гей-парада рассказал шеф Нацполиции Сергей Князев на брифинге.

По его словам, ни один человек во время марша не был задержан, пострадавших также нет. По итогу были задержаны 8 человек, но все за подготовку провокации накануне.

"На Парковой задержали автобус, который вез 200 презервативов, заполненных фекалиями. Их планировали перебросить через заграждение полиции в колонну. Чтобы наполнить "снаряды" на Жуковом острове, по данным полиции, работала целая "лаборатория". Содержимое "бомбочек" добывали из биотуалетов. Известно, что возраст задержанных - от 18 до 48 лет. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству)", - уточнил Сергей Князев.

"Страна" провела онлайн-репортаж о ходе ЛГБТ-парада в Киеве.