"Много гомофобов". На марше ЛГБТ прошли строем 30 военных
Около 30 украинских военнослужащих прошли колонной на Марше равенства в Киеве. Об этом передает "Громадське".
"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - рассказал один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.
Военный ответил, что быть геем в армии "некомфортно, так как очень много гомофобов".
"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - подчеркнул он.
Напомним, что в Киеве завершился марш ЛГБТ, полиция объявила об эвакуации его участников.
Также в Киеве уже задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ.
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