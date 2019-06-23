Около 30 украинских военнослужащих прошли колонной на Марше равенства в Киеве. Об этом передает "Громадське".

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - рассказал один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

Военный ответил, что быть геем в армии "некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - подчеркнул он.

Напомним, что в Киеве завершился марш ЛГБТ, полиция объявила об эвакуации его участников.

Также в Киеве уже задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ.